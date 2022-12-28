"ندوب مدى الحياة".. مدرجات ليفربول تصيب طفلة من سيتي بكوب!

الأمور خرجت عن السيطرة في المدرجات

قال والد مشجعة مانشستر سيتي البالغة من العمر 15 عامًا، والتي أصيبت بكوب بيرة "مثقل بقطع النقود المعدنية" إنها "ستتعرض لندوب مدى الحياة" فيما يطالب بتحديد هوية الشخص الذي ألقى هذا الكوب.

وجاء ذلك في لقاء الفريق السماوي ضد ليفربول في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والذي انتصر فيه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.

وأصيبت الفتاة في رأسها بالكأس المليء بالسوائل وبداخله عدد من العملات المعدنية، بعد هدف التعادل الأول لليفربول بعد 20 دقيقة من المباراة.

وقال والدها في تصريحات نقلتها صحيفة "الميرور" أن الكوب قد جاء من مدرجات ليفربول، وأوضح: "ابنتي البالغة من العمر 15 عامًا أصيبت بوعاء نصف لتر ثقيل ألقي من مدرجات ليفربول للمشجعين في الاتحاد خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول الخميس الماضي".

وأضاف أن الرئيس التنفيذي لليفربول بيلي هوجان اتصل به لتقديم اعتذار "بلا تحفظ" وطلب من المشجعين المنافسين عدم الرد بأي شيء خلال موسم أصبحت فيه العلاقة بين الناديين سامة.

ونشر ليفربول وسيتي بيانًا مشتركًا جاء فيه: "سيتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل كامل، وسيتم إبلاغ الشرطة والأفراد الذين يتبين أنهم مسؤولون عن ذلك سيخضعون لعملية العقوبات الخاصة بناديهم".

واختتم البيان: "نادي مانشستر سيتي وليفربول ملتزمان تمامًا بالعمل معًا للقضاء على هذه المشكلات من مبارياتنا. لا مكان لهم في كرة القدم".