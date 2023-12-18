نداء إلى الاتحاد لمعالجته .. "مشكلة زكريا هوساوي لا علاقة لها بكرة القدم!"

لاعب الاتحاد عرض نفسه للهجوم الجم، ليس لمستواه الفني، إنما لأخلاقياته داخل الملعب..

"على المقصلة" هذا هو وضع لاعب الاتحاد زكريا هوساوي بعد كأس العالم للأندية السعودية 2023، ليس لوداع الفريق للبطولة، إنما لموقفه تجاه زميله فيصل الغامدي أثناء اللقاء.

هوساوي رفض مصافحة الغامدي بغرابة أثناء مجريات مواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، والتي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد، وهو ما دفع الجمهور للهجوم عليه بعيدًا عن الأمور الفنية، خاصةً وأن مواقفه الغريبة تجاه زملائه داخل الملعب تتكرر من مباراة لأخرى دون مبرر واضح.

المحلل الفني المصري أحمد عفيفي هاجم هوساوي وانتقد تصرفاته، لكنه في الوقت نفسه طالب الاتحاد بمحاولة معالجته بحكم أنه موهبة كروية يستحق القتال عليه.

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وقال عفيفي خلال تصريحاته لبرنامج "فوتبول فويس" الإذاعي: "ما هو متفق عليه هو أن لديه إمكانيات كبيرة، لكن عقليته وأسلوبه صعب للغاية، هو لاعب من أول لحظة في المباريات تشعر وكأنه يقول لزملائه (عدوا الجمايل .. العبوا!)، هذا يحدث عندما يقطع الكرة من الخصم وما شابه، في مواجهة الأهلي فقد زكريا الكرة 11 مرة، معظمها لم تكن تحت أي ضغط، حتى أنه كان مفتاح لأكثر من هجمة مجانية للأهلي، وإذا طلب منه كريم بنزيما الكرة، يطيح بها في المدرجات ثم يعرب عن ضيقه!".

وأضاف: "عندما يقيم الكشافون اللاعبين يعتمد الأمر على أربع نقاط؛ منها أخلاقيات العمل، أي أنه إلى أي مدى يندمج هذا اللاعب مع المجموعة، لأن أي فريق يمتلك 11 نسخة من مارادونا ولا يلعب بجماعية، فلن يتم إنتاج فريق جيد، لكن زكريا دائمًا يشعر بالضيق، ولا أحد يعرف السبب!".

عفيفي اختتم مناشدًا مسؤولي الاتحاد: "زكريا يعاني من مشكلة لا علاقة لها بالكرة، ولاعب بهذه الإمكانيات في هذا العمر يستحق بذل مجهود معه لحل مشكلته، من الواضح أن ردود أفعاله تجاه المواقف غير طبيعية، ينظر للأشياء بصورة مختلفة، ويبدو لي أن هذه مشكلته، زكريا يعاني من مشكلة خارج كرة القدم، تؤثر على نظرته للأشياء وتقبله لها، هو لا يتقبل تعليمات مدربه ولا مصافحة زميله!".