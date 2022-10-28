نحو صفقات جديدة .. رودريجو وميليتاو يحصلان على الجنسية الإسبانية

تجنبًا لتكرار واقعة جابرييل جيسوس

أنباء سارة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد حصول جناح الفريق رودريجو على الجنسية الإسبانية ليجمع بينها وجنسيته الأصلية البرازيلية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل حصل أيضًا زميله إيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية، ليصبح ريال من دون أي لاعبين أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته العديد من التقارير الإسبانية من "كادينا كوبي" و "ريليفو" ليستمر ريال في تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالفريق، بعد حصول فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني في سبتمبر الماضي.

وبعد التمكن من تسجيل رودريجو كلاعب إسباني من داخل الاتحاد الأوروبي بالإضافة لميليتاو، سيستطيع ريال تسجيل لاعبه فينيسيوس توبياس مع إمكانية التعاقد مع المزيد من اللاعبين بالمستقبل القريب.

ويتفادى بذلك النادي الإسباني حدوث أي سيناريو مماثل لفشل صفقة التعاقد مع جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي السابق وآرسنال الحالي في الصيف، لعدم حمله لجوار سفر أوروبي.

يذكر أن رودريجو البالغ من العمر 21 سنة سجل 6 أهداف وصنع 5 مع ريال في 15 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، بينما يعتبر ميليتاو من أهم العناصر بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.