نحو المزيد من البيع .. برشلونة يفرط في أجزاء من كامب نو

برشلونة يعرض أجزاء كامب نو في متجر النادي!

سيقوم نادي برشلونة بعرض بعض أجزاء ملعب كامب نو بالمتجر الخاص به، لمن يرغب من اللاعبين، أو المشجعين، بتذكار، من تاريخ الاستاد.

ويستعد برشلونة لقضاء الموسم القادم، بملعب لويس كومبانيس الأولمبي، من أجل صيانة كامب نو.

فقالت إيلينا فورت، نائبة رئيس الحملة، في مؤتمر صحفي:" جميع الأعضاء ستتاح لهم الفرصة لأخذ تذكار إلى المنزل، من ملعب كامب نو".

كما أضافت:" سيتم توفير ذلك عبر المتجر الخاص بالنادي، ليتمكن الجميع، من الاحتفاظ بذكرى الملعب العريق".

وأردفت:" المقاعد، والعشب، والعناصر الأخرى، التي تشكل جزءًا من كامب نو، هي بعض القطع التي يمكن شراؤها".

الجدير بالذكر أن، حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني الممتاز، في حين يتصارع ريال مدريد، وأتليتكو مدريد على المركز الثاني.