"نحن مستعدون".. برشلونة يتلقى نبأ سعيدًا بشأن صفقة أولمو!

بتصريح من المدير الرياضي..

تلقى برشلونة نبأ سعيدًا بشأن إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني داني أولمو، نجم لايبزيج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي الجديد للايبزيج، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "داني لديه قيمة، إنه لاعب استثنائي، ونحن مستعدون للحديث مع من يريده".

وأضاف: "أعتقد أنه من الجيد أنه وصل مبكرًا (إلى معسكر الفريق)، هذا مثالي للغاية ومهني، كل شيء آخر سيظهر في المحادثات، خلال الأيام المقبلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمتد عقد أولمو صاحب الـ26 عامًا مع لايبزيج حتى صيف 2027، علمًا بأنه عقد اجتماعًا مع المدرب ماركو روز بعدما عاد إلى معسكر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهدف لايبزيج الحصول على 47 مليون يورو ثابتة، إلى جانب 13 مليونًا كمتغيّرات، بينما يريد برشلونة تخفيض المقابل المادي، في ظل أزمته المالية الكبرى.