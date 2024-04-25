"لسنا فريق أقوال" .. العين يواصل جلد الهلال خارج الملعب!

احتفالات العين مازالت مستمرة

مازالت احتفالات نادي العين الإماراتي بإقصاء الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا والتأهل إلى نهائي البطولة متواصلة، والأهم أن "جلد" الفريق الأزرق خارج الملعب مازال مستمرًا!

العين نجح في هزيمة الهلال ذهابًا 4-2 والخسارة منه إيابًا 2-1 ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، حيث سيُواجه يوكوهاما الياباني يومي 11 و25 مايو في مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

حسابات العين على السوشيال ميديا أبدعت في النيل من الهلال بعد التأهل، خاصة أنه جاء بعكس جميع التوقعات ورغم نجاح الفريق الإماراتي في تخطي النصر في ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"الطقطقة" الجديدة من حساب العين على منصة إكس كانت بنشر مقطع فيديو يُوثق فرحة جماهير الفريق بالفوز والتعليق عليه بالإشارة إلى أن الزعيم الحقيقي بالأفعال وليس الأقوال.

يُشار إلى أن الهلال يُلقب بالزعيم في السعودية وهو نفس الأمر للعين في الإمارات، ويختلف جمهور وإعلام الفريقين حول استحقاق كل منهما اللقب على المستوى القاري والعربي.