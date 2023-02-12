نحس شارة كأس العالم للأندية يُطارد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي يواجه نحس شارة كأس العالم للأندية؛ فهل ينجو منها؟

ستعود شارة كأس العالم للأندية "الذهبية" إلى قميص ريال مدريد الإسباني بعدما توج باللقب، أمس السبت، على حساب الهلال السعودي في المغرب.

ونال ريال مدريد لقبه الخامس في البطولة وهو أكثر الأندية فوزًا باللقب في ثوبه الجديد.

ويحمل ريال مدريد رقمًا قياسيًا لم يسبقه إليه أي فريق وهو ارتداء الشارة الذهبية التي تمنح للفريق المتوج بكأس العالم للأندية وذلك لمدة 1098 يومًا، بعدما توجوا باللقب 3 مرات 2016 و2017 و2018 بعدما حافظ الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد قد حقق لقبه الأول في كأس العالم للأندية في 2014 بقيادة كارلو أنشيلوتي الذي أعاد لقب دوري الأبطال إلى العاصمة مدريد محققًا اللقب الأوروبي العاشر لفريقه.

لكن شارة كأس العالم للأندية لها ذكرى سيئة مع كارلو؛ فطوال ارتداء فريقه لها في موسم 2014-15 لم يتوجوا بأي بطولة بل أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني بالدوري وخرج من كأس الملك من دور الستة عشر وأقصاه يوفنتوس من نصف نهائي دوري الأبطال. وبنهاية الموسم رحل المدرب الإيطالي عن ريال مدريد.