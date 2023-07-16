"نحذرك يا مبابي" .. رسالة بلجيكية إلى نجم باريس سان جيرمان

قناة بلجيكية تنشر رسالة لمبابي!

حذرت قناة بلجيكية نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من قدوم نجم جديد إلى الدوري الفرنسي، سيشكل خطرًا على المهاجمين.

وصرح مبابي أنه يريد مغادرة نادي العاصمة الفرنسية، حيث يرغب باللعب بريال مدريد.

ونشرت الصفحة الرسمية، للقناة الرياضية البلجيكية "Eleven Sports" عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نريد أن نحذر مبابي من أباكار سيلا".

وبجانب تلك الرسالة أرفقت القناة فيديو للاعب الإيفواري، وهو يقوم ببعض التدخلات القوية على المهاجمين.

حيث انضم سيلا إلى ستراسبورج الفرنسي، قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي.

لذا تحذر القناة مبابي من المدافع الإيفواري القوي، الذي سيكون لاعبًا بالدوري الفرنسي الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن، شارك سيلا في 28 مباراة الموسم الماضي مع ستراسبورج، سجل خلالهم هدفًا وصنع مثله.