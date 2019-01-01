نجوم كرة القدم المصرية يحيون ذكرى شهداء الزمالك الـ20

لم يفوت العديد من نجوم كرة القدم المصرية لتخليد ذكرى جماهير الزمالك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعيش الكرة المصرية ذكرى يوم حزين، حيث يُصادف اليوم ذكرى وفاة 20 مشجعاً لنادي الزمالك الذين لقوا حتفهم في القضية المعروفة بمذبحة الدفاع الجوي.

ويتزامن اليوم ذكرى كارثة الدفاع الجوي، والتي يعود تاريخها إلى 8 فبراير 2015، وراح ضحيتها 20 مشجعًا قبل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

ولم يفوت العديد من نجوم كرة القدم المصرية لتخليد ذكرى جماهير الزمالك والتي جاء كما يلي :

الصفحة الرسمية للزمالك، كلمات خلدت ذكرى الـ20 مشجعًا، قائلة: "أبدًا لن ننساكم"، ووضعت صورة مكتوب عليها الذكرى الرابعة.

يوسف أوباما ينعي جماهير #الزمالك بهذه الكلمات.



"رحم الله من قالوا أن الزمالك وطن فماتوا من اجله، رحم الله العشرين ".



(📸: @youssefobama10 ) pic.twitter.com/T1bZPh2D9A — جول مصر (@goaleg) February 8, 2019

الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، "‏الذكرى الرابعة على رحيل أشقائنا شهداء نادي الزمالك.. ستظلوا في القلب".

شيكابالا : "في الجنة يا عشرين .. أبداً لن ننساكم".

محمد إبراهيم : "‏ستبقى ذكراكم خالدة أبد الدهر.. لم و لن ننساكم.. في جنة الخلد 20".

يوسف أوباما : "رحم الله من قالوا أن الزمالك وطن فماتوا من اجله، رحم الله العشرين ".

الذكرى الرابعة لوفاة جماهير #الزمالك، هكذا سنتذكرهم وسنظل كذلك.🙏pic.twitter.com/aNotlrjlrk — جول مصر (@goaleg) February 8, 2019

جنش: "ذكراكم مع الخالدين، رحم الله العشرين، لن ننساكم"، ووضع حارس مرمى فريق الزمالك، صورة مكتوب عليها رقم 20، وتحمل أسماء شهداء النادي.

إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "4 سنين فاتوا في الفردوس.. لن ننساكم 20".

عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك : "‏رحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جناته.. سنظل نخلد ذكراكم حتي نلقاكم 20 ".

عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك: "‏رحم الله العشرين .. في جنه الخلد يارب".

محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق، علق: "‏التاريخ لا يُنسي 8 فبراير يتجدد الألم والحزن رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته".

هيثم فاروق نجم الزمالك المعتزل: "‏رحمة الله علي شباب مصر.. الثامن من فبراير يوم حزين جدا نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء".

‏تامر عبد الحميد نجم الزمالك المعتزل : "رحم الله شهداء الزمالك 20"، بينما كتب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعب السابق: "‏في الجنة إن شاء الله".