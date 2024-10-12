"لديهم نجوم كثيرون!".. فابيو كابيلو يتوقع مستقبل كيليان مبابي في ريال مدريد

المخضرم الإيطالي لديه حكمة كبيرة في عالم كرة القدم

تطرق المدرب فابيو كابيلو مخضرم إيطاليا الذي حاز على العديد من الألقاب مع مختلف الأندية التي دربها إلى مستوى كيليان مبابي منذ انضمامه إلى ريال مدريد وما يتوقعه لـ"فتى بوندي" في قلعة الملكي.

وقال المدرب الذي سبق له التتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد لـ"توتو ميركاتو": "الأمر سيستغرق بعض الوقت لا شك!".

وفسر ذلك قائلًا: "عندما يصل نجم كبير إلى ريال مدريد، عليه أن يفهم أنه يجب أن يعمل مثل أي لاعب آخر، لأنه في هذا النادي لا يوجد نجم واحد، بل نجوم كثيرون".

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لكن كابيلو عاد ليؤكد أن مواطنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي "يستطيع إيجاد التوازن الذي يمنحه الانتصارات في وقت قصير" فيما يتعلق بكيفية استخدام مبابي بشكل مثالي في الملعب.

يذكر أن كابيلو قد سبق له تدريب ريال مدريد في ولايتين، الأولى كانت في موسم 1996-1997، والثانية كانت في موسم 2006-2007 وفي كلتيهما حقق لقب الليجا مع العملاق الإسباني.