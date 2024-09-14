كانتي تنازل عن راتبه للرحيل ولكن! .. كواليس فشل مفاوضات أتلتيكو مدريد مع نجم الاتحاد

القطعة الناقصة في كتيبة سيميوني

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مفاوضات نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المنصرم مع لاعبين من أعمدة منتخب فرنسا، لتدعيم خط وسط الروخيبلانكوس.

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وأجرى أتلتيكو مدريد فترة انتقالات مميزة، تعاقد فيها مع 4 صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم جوليان ألفاريز، كونور جالاجر، روبن لو نورماند وألكسندر سورلوث، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء طموحات المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن سيميوني أراد التعاقد مع لاعب من ذوي الخبرة في مركز خط الوسط المدافع، وكانت الدائرة منحصرة حول الثنائي الفرنسي، نجولو كانتي وأدريان رابيو.

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وأوضحت أن كانتي كان هدفًا لأتلتيكو في المقام الأول وبالفعل دخل النادي الإسباني في مفاوضاته مع اتحاد جدة السعودية لضمه، لكن الأخير طلب 20 مليون يورو قبل أن يتم تخفيضها إلى 15 مليونًا لإطلاق سراح لاعب الوسط الفرنسي.

وأكدت "ماركا" أن أتلتيكو تراجع في ظل المطالب المادية "المبالغ فيها من الاتحاد"، خصوصًا أن كانتي تجاوز 33 عامًا، رغم أن الأخير وافق على تخفيض راتبه الضخم (صافي 14 مليون يورو) لارتداء قميص الروخيبلانكوس والعودة إلى أوروبا من جديد.

وأثبت كانتي مرة أخرى في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، أنه لا يهم إذا لعبت بعيدًا عن الدوريات الكبرى لتظل واحدًا من أفضل اللاعبين، إذ حصد جائزة رجل المباراة مرتين في اليورو.

أما فيما يخص رابيو (29 عامًا)، فلم تكتب للمفاوضات النجاح مع لاعب يوفنتوس السابق، ولا يزال بلا فريق حتى الآن، ليتكرر سيناريو قديم بين اللاعب الفرنسي وأتلتيكو مدريد، عندما وقع لباريس، على الرغم من أنه كان قريبًا للغاية من اللعب للنادي الإسباني.