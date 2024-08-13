ليس برشلونة .. عملاق أوروبي يريد التعاقد مع نجولو كانتي من الاتحاد و"اللاعب وافق"!

مفاجأة جديدة في مستقبل نجولو كانتي..

فتح عملاق أوروبي، خط التفاوض في الساعات القليلة الماضية؛ من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في صيف العام الحالي.

كانتي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الماضي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث قدّم موسمًا مبهرًا مع الفريق في 2023-2024، قبل أن يتألق مع منتخب بلاده فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

ووفقًا لشبكة "ريليفو"، مساء اليوم الثلاثاء، لفت الأداء المبهر الذي قدّمه كانتي مع المنتخب الفرنسي، في بطولة "يورو 2024"، أنظار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الإسبانية الشهيرة أعلنت فتح إدارة أتلتيكو مدريد، خط مفاوضات مع "شقيق" النجم الفرنسي؛ لمعرفة رأي اللاعب، في الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة عن أن "شقيق" نجولو كانتي، أكد لمسؤولي فريق العاصمة الإسبانية، على أن اللاعب لا يُمانع الانضمام إلى النادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من ذلك.. شددت الصحيفة على ضرورة أن "يخفض" كانتي من راتبه السنوي؛ حتى يتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيله في قائمته، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وختامًا.. أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد، يستعدون لتقديم عرض رسمي إلى الإدارة الاتحادية؛ من أجل حسم صفقة كانتي، وضمه إلى صفوف الفريق قبل إغلاق الميركاتو.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية عديدة، أكدت في وقتٍ سابق على أن نادي برشلونة الإسباني، وضع نجولو كانتي ضمن حساباته، لإمكانية التعاقد معه في الصيف الحالي؛ ولكن دون أي تحرك رسمي - حتى الآن -.