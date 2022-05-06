نجم وست هام يتهم حكم "الاتحاد والنصر" بالفساد وتلقي رشوة

بعدما أثار الحكم الإسباني خيسيوس مانزانو الجدل في الدوري السعودي بأخطائه القاتلة في مواجهة الاتحاد والنصر خلال فبراير الماضي، عاد وارتبط بحالة جدلية أخرى مساء أمس خلال مواجهة نصف نهائي الدوري الأوروبي بين إنتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام الإنجليزي.

اللقاء انتهى لصالح فرانكفورت بهدف نظيف وتأهله للمباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-1، وقد شهد إشهار الحكم مانزانو لبطاقة حمراء في وجه آرون كريسويل لاعب الفريق الإنجليزي عند الدقيقة الـ17 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أشعل غضب زميله ديكلان رايس الذي هاجم الحكم بشراسة في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس.

ماذا قال نجم وست هام لحكم مباراة الاتحاد والنصر؟

قناة فوكس سبورت أم إكس نشرت مقطع فيديو يُظهر نجم الوسط الإنجليزي وهو يُهاجم الحكم الإسباني بقوة، ولم يتضح توقيت الفيديو تحديدًا، وإن كان بين شوطي المباراة أو عقب نهايتها.

رايس اتهم مانزانو بالفساد وتلقي رشوة، بقوله له "أيها الحكم، أيها الحكم .. أداؤك كان ضعيفًا. حسنًا، كان سيئًا جدًا، كيف يُمكنك أن تكون بمثل هذا السوء؟ غالبًا ما دُفع لك، إنه الفساد الملعون".

اللاعب تحدث لقناة بي تي سبورت بعدها معترفًا أن زميله ربما كان يستحق الطرد، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الحكم كان له قرارات أخرى سيئة، بقوله "الطرد كان مستحقًا على الأرجح، لكن هناك عدة قرارات أخرى من الحكم كانت سيئة جدًا".

🤬"¿CÓMO PUDISTE HACERLO TAN MAL? HONESTAMENTE, PUDIERON HABERTE PAGADO. ¡MALDITA CORRUPCIÓN!"



Declan Rice cargó fuerte contra el arbitraje de Jesús Gil Manzano, después de la eliminación del West Ham ante Frankfurt en semifinal...



📹 @lolahernan#EuropaLeaguexFOX pic.twitter.com/hC7PbTj4o2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2022

أضاف "لا شيء كان يُحتسب لصالحنا، الحكم بدا وكأنه يريد احتساب كل قرار لصالحهم. إن كان هناك شخص ضدك، فأنت في النهاية لا تستطيع فعل أي شيء".

الحكم المخضرم لم يكتف فقط بطرد مدافع الهامرز، بل أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدربهم ديفيد مويس كذلك قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، وذلك بعد اعتراضه الشديد على عدم احتساب لمسة يد لصالح فريقه وقد اعتدى تقريبًا على الصبي الذي يُعيد الكرة للملعب واعتذر عن ذلك عقب نهاية اللقاء.

ماذا فعل الحكم مانزانو خلال مواجهة الاتحاد والنصر؟

الحكم صاحب الـ38 عامًا أدار مباراة الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بين الاتحاد والنصر في جدة، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة وفجرت غضب الإدارة والجمهور والإعلام النصراوي.

الحكم أشهر بطاقة حمراء في وجه أندرسون تاليسكا نجم النصر عند الدقيقة الـ60 من المباراة، وقبلها كان قد احتسب ركلة جزاء عند الدقيقة الـ6 لصالح الاتحاد نجح رومارينيو في ترجمتها للهدف الأول، وقد أكدت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما بعد خطأ قراري الحكم.

تلك الخسارة كتبت كلمة النهاية لآمال النصر في المنافسة على لقب الدوري السعودي، وهو ما زاد من غضب النادي وجمهوره وإعلامه وسط اتهامات منهم جميعًا للحكم بالفساد وتعمد الخطأ ضد فريقهم.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق، ويتواجد النصر ثالثًا بـ48 نقطة ثم الشباب رابعًا بفارق نقطة.

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