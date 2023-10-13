نجم ميلان السابق: مكالمة رونالدينيو دمرت علاقتي بزوجتي

أزمة عائلية بسبب النجم البرازيلي

كشف كيفين برنس بواتنج لاعب برشلونة وميلان السابق، عن واقعة غريبة جمعته برونالدينيو تسببت في أزمة بعلاقته مع زوجته.

رونالدينيو كان يتواجد مع بواتنج بصفة مستمرة خلال لعبهما معًا في ميلان وتشارك معه الغرفة لفترة وصلت إلى 6 أشهر بالنادي الإيطالي، ولكن تأثير النجم البرازيلي لم يكن إيجابيًا على زميله الغاني.

بواتنج قال لبرنامج "FIVE" على موقع يوتيوب:"في بعض الأحيان كنت أذهب إلى الحفلات مع رونالدينيو، وكنت وقتها أخبر زوجتي أنني ألعب البوكر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في إحدى الليالي اهتز هاتفي في الرابعة صباحًا، رأيت أنه روناليدينيو ولم أرد عليه لأنني اعتقدت أنه ربما يحتفل وفي حالة سكر، زوجتي سألتني ما خطبك؟".

وتابع:"بعد عدة محاولات قررت الرد عليه وخفضت الصوت حتى لا أتمكن من سماعه يتحدث بصوت مرتفع، سألني وقتها أين أنت وهو يصرخ في وجهي عبر الهاتف والموسيقى تعزف بأعلى مستوى ممكن في الخلفية".

وعندما أخبره الغاني بأنه ينام في سريره قال له رونالدينيو:"تعال وأخبر زوجتك أنك ستلعب البوكر".

وهنا وقعت الأزمة عندما سمعت زوجة بواتينج حديث رونالدينيو واكتشفت أنه كان يكذب عليها لفترة طويلة بسبب الحفلات الصاخبة التي كان يحضرها.

يذكر أن بواتينج زامل رونالدينيو لفترة قصيرة جدًا، ولكن صداقتهما استمرت لسنوات طويلة حتى بعد اعتزالهما لكرة القدم بشكل نهائي.