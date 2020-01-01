نجم مانشستر يونايتد يكسر الحجر الصحي بالتدخين الجماعي

جلسة مع الأصدقاء وتدخين.. مانشستر يونايتد وأزمة جديدة بسبب أحد لاعبيه

تعرض المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو نجم نادي مانشستر يونايتد لهجوم كبير ومشكلة جديدة بسبب كسر قواعد الحجر الصحي.

وكان مانشستر يونايتد والعديد من الأندية حول العالم قد ألزمت لاعبيها بالالتزام بقواعد الحجر الصحي حتى وإن كانوا بعيدًا عن إنجلترا.

ولكن على عكس ذلك، ظهر المدافع الأرجنتيني رفقة مجموعة من الأصدقاء في بلاده وهم يلعبون البوكر ويقومون بالتدخين في مجموعة كبيرة.

المزيد من الفرق

وتم تصوير اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي انتقل على سبيل الإعارة إلى إستوديانتيس الأرجنتيني في يناير من قبل شقيقه فرانكو.

وظهر روخو في الفيديو محاطًا بعدد كبير من الأصدقاء وهو يدخنون ويلعبون في مقطع فيديو تمت إزالته بسرعة من إنستجرام، ولكنه انتشر وشاهده الكثيرون قبل ذلك.

وأثار ذلك الجدل إذ أنه لا يحدث للمرة الأولى، حيث ظهر روخو في مقطع فيديو آخر منذ أيام وهو يلعب كرة القدم رفقة مجموعة من الأصدقاء في الحديقة.

وفي الوقت ذاته، غضبت جماهير إستوديانتس بسبب ظهور لاعبهم وهو يرتدي قميص الغريم والمنافس بوكا جونيورز في الفيديو المذكور.

يوفنتوس يكشف حقيقة المفاوضات مع برشلونة وعودة بوجبا

يذكر أن مانشستر يونايتد من الممكن أن يتخذ بعض الإجراءات ضد لاعبه المعار والذي يبقى على قوة النادي على الرغم من تواجده في فريق آخر على سبيل الإعارة.