نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة لتعويض جافي

فرصة سانحة للنادي الكتالوني

إصابة طويلة تعرض لها جافي لاعب وسط برشلونة، ورغم تأكيدات تشافي وجوان لابورتا على عدم ضم البديل، جاء أحدهم ليعرض المساعدة!

جافي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال تأدية الواجب الوطني مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الأخير، ليضع النادي الكتالوني في ورطة شديدة في خط الوسط.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك عرض خدماته على برشلونة في صفقة إعارة من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

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الخطوة لو نجحت ستكون بمثابة طوق النجاة لدي بيك الذي يعاني كثيرًا من التهميش في أولد ترافورد، حيث لعب 21 دقيقة فقط مع يونايتد هذا الموسم خلال مباراتين كبديل في كأس كاراباو ومسابقة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من وجود محادثات جادة من يوفنتوس لاستعارة دي بيك حتى نهاية الموسم، إلا أن صاحب الـ26 سنة يريد انتظار برشلونة للعب بجوار فرينكي دي يونج مواطنه وزميله السابق في أياكس أمستردام.

يذكر أن دي بيك انضم لمانشستر قادمًا من أياكس في عام 2020، ولكنه فشل في إثبات ذاته مع الفريق على مدار السنوات الماضية، وأصبح على أعتاب الرحيل في يناير المقبل.