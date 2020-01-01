نجم مانشستر يونايتد: جرينوود يشبه روبن ولديه غريزة الأهداف

نجم مانشستر يونايتد يثني على الصاعد جرينوود

قال النجم الدولي الصربي متوسط ميدان مانشستر يونايتد إن النجم الصاعد ماسون جرينوود يشبه أسطورة هولندا آريين روبن ولديه غريزة طبيعية لتسجيل الأهداف.

وكان صاحب الـ 18 عامًا قد قدم أداء مميزًا في الفترة الأخيرة وأصبح أحد أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولات الأخيرة.

وبعد نجاح جرينوود في احتلال مكانة بارزة في الأسابيع الأخيرة، بات يمكنه إنهاء موسمه الأول بواقعية برصيد 20 هدفًا في جميع المسابقات كرقم تاريخي للاعب في سنه.

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وفي هذا الإطار، قال متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش إن الموهبة التي يمتلكها جرينوود تستحق الإعجاب، مؤكدًا أنها تظهر عليه منذ بداية مسيرته في فرق الشباب.

وأضاف: "هناك فرق كبير بين أدائه الآن وما كان يقدمه منذ ستة أشهر، إنه شاب ويتغير ويتطور سريعًا، ونهجه في التدريب وفي كل شيء مختلف عن بقية أقرانه"

وتابع: "إنه شخص رائع ، رائع لغرفة تغيير الملابس وصديق للجميع، هو هادئ للغاية ويتعلم من الجميع، ولكن لديه الحماس الذي سيفيده في مستقبله"

وأردف: "بمن يذكرني؟ لا أريد ممارسة ضغط كبير على اللاعب في بداية مسيرته، ولكن إذا اضطررت إلى قول إنه يشبه شخصًا ما، فسيكون آريين روبن"

وأكمل: "بالطبع هناك مقارنات كبيرة بينه وبين نجم آخر خرج من أكاديمية مانشستر يونايتد وهو ماركوس راشفورد، وأعتقد أن تواجد ماركوس كان دافعًا له لكي يتطور ويحصل على فرصة سريعًا"

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يذكر أن ماسون جرينوود يمتلك في رصيده هذا الموسم في مختلف المسابقات 16 هدفًا حتى الآن، في رقم مميز للغاية للاعب يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.