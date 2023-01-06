نجم مانشستر يونايتد السابق يدعو ناديه لحماية ماجواير!

طلب خاص من أسطورة الشياطين الحمر من أجل حماية ماجواير.

يرى نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه على الشياطين الحمر حماية هاري ماجواير مدافع الفريق، من أجل أن يستعيد ثقته في نفسه بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة وتعرضه للعديد من الانتقادات.

وقال في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "من الواضح أن ماجواير ليس في أفضل حالاته هذا الموسم أعتقد أنه يمكنه القيام ببعض الأشياء وأحدها هو عدم لعب كل مباراة وأنت تحاول أن تجد النسق مرة أخرى واكتساب الثقة".

وأضاف: "يمكن للمدرب أن يشاركه في مباريات أسهل ثم يدخل بالتدريج في مباريات أكثر صعوبة، يحتاج اللاعب إلى الشعور بالقوة والثقة على أرض الملعب مرة أخرى، وليس كما هو الحال الآن حيث يشعر بعدم الثقة ومن الصعب اللعب بشكل جيد عندما تكون تحت ضغط كبير لأن الناس ينتظرون منك القيام بذلك".

وأتم: "ليست هناك مشكلة إذا قال اللاعب لمدربه أنه لا يشعر بالارتياح على أرض الملعب، وإذا أخبر اللاعب مدربه أنه بحاجة إلى استراحة لتصفية ذهنه".

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة إيفرتون مساء اليوم في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.