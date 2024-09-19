نجم مانشستر يونايتد الأسبق يتفق مع رونالدو.. وهذا رأيه في تين هاج!

خلاف لا تزال أصداؤه قائمة بين كل من رونالدو وتين هاج..

لا تزال أصداء تصريحات كريستيانو رونالدو حول المدرب الهولندي إريك تين هاج تطوف إنجلترا والعالم، في ظل الحديث عن رأي اللاعب البرتغالي فيما يحتاجه مانشستر يونايتد.

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وكان رونالدو قد أِشار عبر قناته على "يوتيوب" إن مدرب مانشستر يونايتد لا ينبغي أن يقول إن فريقه غير مرشح للفوز بالبطولات الكبرى.. على حد تعبيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"جول" سأل في هذا الأمر نجم الكرة الإنجليزية الأسبق بول باركر على هامش حدث نظمه "ويليام هيل فيجاس" الكازينو الشهير في لندن، فأجاب: "أعتقد أن رونالدو محق فيما يقوله عن مانشستر يونايتد، أنا أحب يونايتد كثيرًا، عدت بضع سنوات للوراء بعد هذه الأمور".

وأضاف: "لكن لقد تغيرت كرة القدم كثيرًا الآن ولا توجد ألقاب محددة لكل فريق بحيث يكون فاشلًا لو لم يحققها سواء الدوري أو دوري الأبطال".

وأردف: "تظل التوقعات موجودة، وستكون كذلك دائمًا، إذا فاز يونايتد بلقب خلال عقد، وهو شيء لا أريد المراهنة عليه، فلن يهتم الجيل الجديد بحقيقة أن مانشستر يونايتد ينبغي عليه أن يفوز بكل الألقاب، لقد فزت بأول الألقاب فبل 26 عامًا مع الفريق، وهناك من لم يستمتع بفوزنا على أي حال".

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لكن باركر الذي لعب ليونايتد بين عامي 1991 و1996 عاد ليؤكد أنه رغم اتفاقه مع رونالدو، إلا أنه لا يرى أن رحيل تين هاج الفوري هو حل يجلب لمانشستر الألقاب، قائلًا إنه لا يتوقع أنه "جثة هامدة" وإنه يظن "ألا أحد يستطيع شغل المنصب الحالي له بسهولة".