نجم مانشستر سيتي يهدد عرش مبابي.. خطة باريس سان جيرمان للموسم الجديد بعد الخروج من دوري الأبطال

ماذا يخطط باريس سان جيرمان للموسم الجديد؟

بدأ مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، في التفكير للموسم الجديد بعد الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في دور الـ16 بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة.

وذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم مانشستر سيتي إيرليج هالاند، ليزيد من قوة الفريق الهجومية مع كيليان مبابي أو يحل محله إذا رحل الفرنسي إلى ريال مدريد.

وقال لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان أن برناردو سيلفا وفيكتور أوسيمين وجونزالو راموس، ضمن خطط النادي الباريسي لتعزيز الخط الهجومي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن الصحفي دانييل ريولو، يراهن على إرلينج هالاند وفائدته لباريس سان جيرمان، قائلًا: "أعتقد سيكون اتحادًا خرسانيًا معززًا أنهم مهتمون بالتعاقد معه"، في تصريحات على لسانه لموقع football.fr.

وقال ريولو في تحليله لإقصاء باريس في دوري أبطال أوروبا: "يبدو أن هالاند ليس سعيدًا جدًا في مانشستر إنه ليس على ما يرام والظروف ليست في مصلحته أيضًا".

وتابع: "الآن علينا أن نعرف ما إذا كان نادي مانشستر سيتي على استعداد لبيع اللاعب أم لا؟ ، لا أعرف ما إذا كان بإمكان مدريد دفع راتب مبابي أود أن أنصحه بالبقاء ولكن مع التأكد من أنهم يشكلون ضغطًا كبيرًا حوله".

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه من غير المرجح أن يسمح سيتي لنجمه بالمغادرة بعد عام واحد فقط من توقيعه فإن باريس سان جيرمان قد يفكر في دفع الشرط الجزائي لهالاند والذي يقدر بحوالي 200 مليون يورو وهو رقم أقل مما دفعوه بالفعل مقابل نيمار من برشلونة.

جدير بالذكر أن النادي الفرنسي كان عليه أن يتخلى عن رواتبه الكبيرة لمواجهة اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفكرة ضم هالاند ومبابي في نفس الفريق سيشكل أزمة كبيرة لهم..