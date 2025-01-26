"لا يستطيع التحدث".. نجم مانشستر سيتي: حاولت حماية خوسانوف من "المواقف الصعبة" أمام تشيلسي

ماذا قال مانويل؟

تحدث مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي عن الموقف الصعب لزميله الجديد عبد القدير خوسانوف، في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع خوسانوف في خطأ قاتل مع انطلاقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، تسبب في تقدم الضيوف بهدف نظيف، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقيقة الرابعة، حصل بسببه على بطاقة صفراء.

بعد بداية الشوط الثاني، قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا إخراج خوسانوف، خشية حصوله على بطاقة صفراء ثانية، في أسوأ بداية للاعب الأوزبكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أكانجي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "حاولت حمايته وعدم وضعه في مواقف قد يكون فيها الأمر صعبًا حقًا، خاصة ضد فريق مثل تشيلسي الذي لديه الكثير من اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي".

وأضاف: "حاولت فقط أن أرفع معنوياته وأقول له ألا يفكر كثيرًا، وأن يرسل التمريرة الأكثر أمانًا إلى إيدرسون في لعبته التالية وأن يفوز بمبارزته التالية لاستعادة ثقته. أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله حقا".

وأوضح: "يقول (خوسانوف) إنه يفهم اللغة الإنجليزية أفضل من الفرنسية ، لذلك أتحدث معه بالإنجليزية، أعتقد أنه سيحسن لغته، هو بحاجة لذلك لأننا نحتاج إلى التواصل، أعتقد أنه يفهم الكثير، لا يمكنه التحدث بشكل جيد لكنه سيفعل بالتأكيد".