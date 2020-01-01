نجم ليفربول يقترب من الرحيل صوب الليجا

هل ينجح إشبيلية في التعاقد مع نجم ليفربول أم يرفض يورجن كلوب؟

كان شيردان شاكيري حلمًا للمدير الرياضي لنادي إشبيلية مونشي، حيث طالما أراد التعاقد معه في العديد من المرات السابقة ولكن الأمر باء بالفشل في النهاية.

وكان شاكيري قد عانى مع ليفربول خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وخلال ما تم إجراؤه في الموسم الحالي من التهميش والجلوس بديلًا في أغلب الأوقات.

المزيد من الفرق

وبحثًا عن فرصة للمشاركة والحصول على دقائق أكثر، أشارت العديد من المصادر الصحفية إلى اقتراب النجم الدولي السويسري من الرحيل عن صفوف الريدز.

وحول ذلك، اختار مونشي التعاقد مع شاكيري خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن ليفربول قد طلب 30 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

كان هذا المبلغ عائقًا بالنسبة لإشبيلية خاصة وأن النادي الإسباني يعاني على مستوى ميزانيته خلال الفترة الحالية بسبب عدم الاستقرار الإداري.

ولكن في الوقت الحالي يبدو أن الأمور قد تغيرت، حيث أن صحيفة بليك بؤكد أن إشبيلية قدم عرضًا ضخمًا إلى اللاعب المطلوب من أندية كروما وسيسكا موسكو.

المشكلة الآن بالنسبة للفريق الأندلسي ستكون في الراتب الذي سيتقاضاه شاكيري، حيث أنه اعتاد اللعب مع أندية الصف الأول والتي تدفع رواتب أعلى.

ولا يعتبر مونشي فقط هو الطرف الوحيد في إشبيلية الذي ينتظر قدوم النجم الدولي السويسري، حيث أن المدرب خولين لوبيتيجي ينتظره وبشدة أيضًا.

معتزلون لائقون بدنيًا.. قدامى يستطيعون ممارسة كرة القدم اليوم

يذكر أن إشبيلية قد قدم انطلاقة مميزة للموسم قبل أن تتراجع نتائجه بمرور الوقت، ولكن حتى إيقاف المسابقة بسبب فيروس كورونا كان الفريق الأندلسي قادرًا على الوصول إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.