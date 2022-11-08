نجم ليفربول وزميل ميسي وليفاندوفسكي: محمد صلاح "الأكثر نهمًا" على الإطلاق!

الملك المصري يملك خصائص مميزة عن كل اللاعبين

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية في الملاعب الإنجليزية والأوروبية، آخر حلقات هذا التألق كانت تسجيل ثنائية هامة قادت ليفربول للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وصل صلاح للهدف رقم 170 في 274 مباراة برفقة ليفربول، حصيلة قياسية تضاف إلى أرقام صلاح المذهلة، وهذا ما جعل زميله في الفريق تياجو ألكانتارا والذي زامل نجومًا من أعلى مستوى في مشواره الأوروبي يتحدث عنه بمديح واضح.

وقال ألكانتارا في تصريحات لـ"بريمييرليج برودكشنز": "إنه واحد من أفضل المهاجمين الذين لعبت معهم في مشواري، يملك الاستمرارية في كل شيء داخل الميدان وخارجه، يعمل بجد ويسعى لمساعدة الفريق، كما يسعى لخدمة نفسه أيضًا، أعتقد أن النهم هو ما يميزه بوضوح عن الجميع.

تصريحات تياجو تأتي في معرض استعادة محمد صلاح لبريقه في الآونة الأخيرة بعد فترة من الشك حول مستواه بدأت في مطلع الموسم، لكنه الآن قد سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات، واصلًا إلى الهدف رقم 14 مع ليفربول في كافة المسابقات.