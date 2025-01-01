نجم ليفربول يكشف سر "توهج" صلاح: لهذا أصبح أفضل لاعب في العالم!

"أراه أكثر تعطشًا"

بدا كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول، متفائلًا للغاية بشأن منافسة الفريق على كل البطولات هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة على مختلف الجبهات، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن الوصيف، كما ضمن الفريق تأهله (عمليًا) لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو.

وقال تسيميكاس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "متأكد بنسبة 100% أنني أريد الفوز بكل شيء، أعتقد أن هذا الفريق يمكنه الفوز بكل شيء، لذلك كل منافسة قادمة واضحة بالنسبة لنا: علينا أن نفوز في كل مباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حددنا أهدافنا منذ بداية الموسم والشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو بالضبط ذلك، الخروج إلى هناك وإظهار للعالم أننا لاعبون جيدون، نلعب كرة قدم رائعة ونفوز بالمباريات".

وتطرق تسيميكاس إلى الحديث عن صديقه المقرب محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم: "أراه أكثر تعطشًا للدوري الإنجليزي الممتاز وكل منافسة".

وختم: "أعتقد أنه يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم هذا الوقت، وبالنسبة لي هو كذلك. الأشياء التي يفعلها داخل الملعب لا تصدق، والأرقام التي يحققها في كل مباراة، وخاصة في الملعب التدريبي مع كل العمل الذي يبذله، يستحق كل شيء وأنا سعيد حقًا من أجله".