نجم ليفربول السابق: سلاحف النينجا هي السر وراء اسم ابني!

شخصيته اختلفت بعد اعتزال الكرة

كشف جيمي ريدناب نجم ليفربول وتوتنهام السابق، عن قيامه بتسميه ابنه على اسم شخصية "رافائيل" من المسلسل الشهير سلاحف النينجا.

وقال ريدناب إن نظرته الثقافية ازدادت بشكل واضح بعد اعتزاله كرة القدم، بسبب سفره إلى العديد من الدول واحتكاكه بالأشخاص هناك.

وأوضح صاحب الـ49 سنة في حواره لـ"Alan Carr’s Life’s a Beach podcast":"مع تقدمي في السن أصبحت أكثر تفهمًا للأشياء، لأنني سافرت كثيرًا خلال فترتي كلاعب كرة قدم وقمت بزيارة العديد من الأماكن الرائعة".

وأضاف:"كنت أذهب إلى هذه الأماكن وأركز على وظيفتي كلاعب كرة قدم فقط، ولكني الآن أصبح لدي المزيد من الثقافة في حياتي، ولدي ابني رافائيل الذي سميته على اسم شخصيتي المفضلة في سلاحف النينجا".

جدير بالذكر أن ريدناب لعب ما يقرب من 400 مباراة كلاعب كرة قدم محترف، ورغم تأثر مسيرته بالإصابات مع توتنهام وساوثامبتون، إلا أنه خاض تجربة جيدة مع ليفربول في التسعينيات.