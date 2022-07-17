نجم كريستال بالاس الجديد يقع ضحية ابتزاز مالي!

لاعب الوسط قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف التي تآمرت عليه.

كشف محامي اللاعب المالي شيخ دوكوري اللاعب الجديد في صفوف نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن محاولة ابتزاز يتعرض لها اللاعب من عدة أطراف كانت وسيطة في صفقة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وانضم دوكوري إلى كريستال بالاس قادمًا من لانس الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 22.5 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو في صورة متغيرات.

ويقول المحامي ألكسيس روتمان إن اللاعب يتعرض لضغوط منذ الإعلان عن انتقاله إلى إنجلترا، حيث يُزعم أن دوكوري يتم ابتزازه بمبالغ باهظة.

ما هي القضية؟

يدعى روتمان أن المبتزين أخبروهم أنهم سيظهرون أدلة على أن دوكوري لديه هوية مزدوجة إذا لم يحصلوا على المال.

وفي بيان نُشر بدعم من كريستال بالاس والاتحاد المالي لكرة القدم، أوضح دوكوري أنه ضحية ابتزاز، ومحاولة للحصول على المال من عدة أفراد يتصرفون بشكل جماعي، وهم وكيل لاعبين ومصور وبدعم أحد الصحفيين.

ومن الواضح أن تلك الجبهة تشعر بالطمع بسبب الأرباح التي من المفترض أن اللاعب قد حصل عليها نتيجة انتقاله إلى كريستال بالاس.

وفي نفس الوثيقة التي أرسلها روتمان، ندد اللاعب ووكيله باستخدام أدلة كاذبة من شأنها أن تسمح لهؤلاء الأفراد بادعاء أن دوكوري يحمل جنسية مزدوجة.

ماذا قال محامي اللاعب؟

وكتب روتمان: "إنهم يطالبون بدفع مبلغ مالي كبير مقابل صمتهم".

وأضاف: "لقد تم إرسال العديد من الرسائل بهذا المعنى مصحوبة بوثائق مزورة إلى موكلي وممثليه خلال الأيام القليلة الماضية، هذا الموقف خطير للغاية، ومن المؤكد أنه غير مقبول".

ويخطط دوكوري ووكالة "بلاك سكيل" إلى اتخاذ إجراءات قانونية على المستويين الجنائي والمدني ضد هؤلاء الأفراد.

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