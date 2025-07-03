نجم كرة القدم الإنجليزية السابق يحذر أرنولد: لن تكون الظهير الأيمن الأول في ريال مدريد!

قد يفقد أرنولد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلانكوس

ماذا حدث؟

انضم اللاعب الدولي الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد مباشرة إلى فريق تشابي ألونسو بعد إتمام انتقاله إلى فريق ملعب سانتياجو برنابيو قبل كأس العالم للأندية.

تم دفع 10 ملايين يورو (9 ملايين جنيه إسترليني/12 مليون دولار) إلى ليفربول للحصول على توقيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

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قدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أول تمريرة حاسمة له كلاعب في ريال مدريد أمام يوفنتوس، مما ساعد الفريق على بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية، ولكن تم إخباره أنه ليس "المفضل" للعب في مركز الظهير الأيمن عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين.

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هل تعلم؟

ذلك لأن داني كارباخال، الذي يتمتع بمكانة أسطورية في العاصمة الإسبانية، يعمل على العودة من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها في أكتوبر 2024.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا متقدمًا على ألكساندر أرنولد في الترتيب الهرمي لهذا المركز.

ما قاله تيري جيبسون

قال اللاعب البريطاني السابق تيري جيبسون لـ talkSPORT: "نعم، 100٪ [مركز ترنت في التشكيلة الأساسية غير مضمون]. أعتقد أن داني كارباخال لا يزال المرشح الأوفر حظًا. إنه أسطورة، وقد لعب دورًا أساسيًا في فوز الفريق بجميع ألقاب دوري أبطال أوروبا. سيكون من المثير للجدل أن يستبعده تشابي ألونسو".

وأضاف جيبسون: "أعتقد أن عدم إشراك كارباخال سيكون مضيعة للوقت أيضًا، اعتمادًا على كيفية تعافيه من إصابة الركبة، فقد لا نرى أفضل ما لديه حتى عيد الميلاد. لكن المنافسة على المركز شديدة، وكارباخال مدافع أفضل ويقدم أيضًا إضافة في الهجوم".

وأردف: "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن هذه هي نقطة قوة ألكساندر أرنولد. إنه أفضل في التمريرات العرضية والتمريرات القطرية والكرات الثابتة.. لذا هناك اختلافات بين الاثنين. أعتقد فقط أن كارباخال يتفوق عليه من حيث أنه جيد في كل شيء، أرنولد بارع في شيء أو اثنين وربما ليس جيدًا في الدفاع".

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ما هو مستقبل أرنولد؟

لعب كارباخال أكثر من 400 مباراة مع ريال مدريد، وساعده في الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. لكن ألكساندر أرنولد سيحظى بفرصة أخرى لإثبات جدارته عندما يواجه بوروسيا دورتموند يوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.