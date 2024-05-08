نجم كرة القدم الأمريكية: كنت سعيدًا لأنني لم أتعرض لنطحة من زين الدين زيدان!

اللقطة الأسوأ في تاريخ زيزو تطارده في ميامي

التقى ترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية، بأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان في سباق الجائزة الكبرى في ميامي، وعلق مازحًا بأنه ممتن لعدم تعرضه للنطح من مدرب ريال مدريد السابق.

وكانت اللقطة الأخيرة في مسيرة زيدان، هي الأشهر في تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما تعرض للطرد خلال مباراة فرنسا وإيطاليا في نهائي مونديال 2006، بعد اعتدائه على مدافع الأتزوري ماركو ماتيراتزي.

وقال كيلسي، في "البودكاست" الخاص به "نيو هايتس" مع شقيقه جيسون، إنه شعر بود كبير خلال مواجهة زين الدين زيدان في ميامي، وأضاف مازحًا: "لقد كان رجلاً رائعًا، بصراحة كنت سعيدًا لأنني لم أتعرض للنطحة! كان من الممكن أن يكون شرفًا".

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وتابع ترافيس: "يسبب لي بعض الضرر؟ بربك هذا ما أفعله من أجل لقمة العيش يا جيسون، أنا أضرب رأسي من أجل لقمة العيش (يقصد احترافه لعبة كرة القدم الأمريكية)".

وبغض النظر عن النكات، كشف جيسون أن زيدان كان "لاعب كرة القدم المفضل لديه" أثناء نشأته، قائلًا: "أحببت مشاهدته دائمًا، كان يتحكم في الكرة وكأنها مربوطة بخيط في قدمه".

وأوضح: "عندما تشاهد ميسي أو كريستيانو رونالدو يلعبان، يكون الأمر جنونيًا. الشيء الذي أحببته في زيدان هو أن كل شيء كان فعالاً، وكانت الكرة سلسلة بين قدميه".

وقارن جيسون، بين شقيقه ترافيس كيلسي وزين الدين زيدان، قائلًا: "إنه يذكرني بك، بالطريقة التي تلعب بها كرة القدم الأمريكية. كان الأمر كما لو كنت تشاهده وهو يرقص وهو يفعل كل هذه الأشياء".