فيليبي لويس: ريال مدريد أخذ مني دوري الأبطال مرتين وأمامي فرصة لصنع التاريخ

ظهير أتلتيكو مدريد السابق يتحدث عن المواجهة المحتملة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

خرج فيليبي لويس نجم نادي فلامنجو البرازيلي للحديث عن ثأره مع ريال مدريد الإسباني، بعدما توج فريقه بلقب كأس ليبرتادوريس 2022، بالفوز على أتلتيكو باراناينسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

فيليبي لويس سُئل بعد فوز فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس عن فرضية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، وعما إذا كانت تمثل مباراة ثأرية بالنسبة له.

السبب في السؤال، هو أن الظهير صاحب السبعة وثلاثين عامًا خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام ريال مدريد في 2014 و2016، عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد.

وقال لويس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد أخذ مني بطولتين في دوري أبطال أوروبا، لكن المواجهة أمامه لن تكون إعادة لمباراة".

وأضاف: "ستكون هذه فرصة جيدة جدًا ليواصل فلامنجو صناعة التاريخ".

ويواجه فيليبي لويس لعنة مع المباريات النهائية، حيث لعب نهائي كأس ليبرتادوريس مع فلامنجو للمرة الثالثة، والثانية على التوالي.

وللمرة الثانية، اضطر الظهير البرازيلي إلى الخروج مبكرًا من الملعب، وتحديدًا في الشوط الأول بسبب الإصابة.