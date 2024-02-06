نجم فرنسا يكشف الحقيقة .. مفاجأة صادمة لريال مدريد في مسلسل مبابي "المُمل"

شهادة جديدة تخالف الأنباء المنتشرة حول مصير كيليان

لا يزال مسلسل انتقال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد لم يكتمل بعد، في ظل حلقات جديدة من الجدل المثار حول مراوغة النجم الفرنسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي حسم قراره نهائيًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، بشكل مجاني، حيث ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في يونيو المقبل.

وفجر جيروم روثين، لاعب منتخب فرنسا السابق، مفاجأة من العيار الثقيل خلال برنامجه على شبكة "RMC"، حيث أكد أن مبابي لم يختر بعد الانتقال إلى ريال مدريد، على عكس ما يشاع.

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وأضاف: "إذا أخبرتك أنه لم يختر، استمع إلي، إنها معلومات موثقة، وهو ليس مخطئًا أبدًا".

وانتهى التعاقد الأول للنجم الفرنسي في صيف 2022، قبل أن يجدد تعاقده في اللحظات الأخيرة، في موقف أثار جدلًا واسعًا داخل النادي الملكي، وحول موقفهم تمامًا في رحلة ضم مبابي.

ويمتلك الآن الريال اليد العليا في المفاوضات مع مبابي، خصوصًا بعدما نجح النادي في تكوين خط هجوم شرس يتقدمه الثلاثي جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.