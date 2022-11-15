نجم فرنسا يطالبه بالحد من الغرور: مبابي يريد أن يكون الرقم واحد مثل رونالدو

إيمانويل بوتي يريد من مبابي أن يلعب من أجل الفريق.

طالب أسطورة منتخب فرنسا إيمانويل بوتي مواطنه كيليان مبابي بالحد من غروره فقط من أجل مساعدة الفريق في بطولة كأس العالم التي تقام خلال أيام.

وقال بوتي: "عندما خسرت فرنسا من سويسرا كان هناك الكثير من الشجار بين اللاعبين في غرف الملابس وبين العائلات في المدرجات وكان هناك بعض الجدل حول ركلات الجزاء والضربات الحرة وما إلى ذلك".

وأضاف: "أتفهم أن مبابي لاعب كبير ويملك المهارات والقدرات الفنية المطلوبة، ويريد أن يكون الرقم واحد مثل كريستيانو رونالدو، لكن عليه أن يفهم أن طموحه لا يجب أن يتسبب في المشاكل لفريقه".

وأردف: "يجب أن يوظف ذلك الطموح حتى يخدم الفريق ويساعده على تحقيق أهدافه في الوقت نفسه، هذا سيكون جيدًا له هو أيضًا، لو فهم ذلك وفهم أن الغرور ليس ضروريًا ما لم يكن يساعد الفريق".

جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد وقعت في مجموعة واحدة في كأس العالم رفقة كل من أستراليا والدنمارك وتونس وتبدأ مواجهاتها يوم 22 نوفمبر الجاري.