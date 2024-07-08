نجم فرنسا: أتوقع المزيد من جريزمان.. ولو أراد يامال النهائي عليه اللعب أفضل!

نجم فرنسا لديه رسالة لموهبة برشلونة!

توعد أدريان رابيو، لاعب المنتخب الفرنسي، لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا الشاب، وأكد أنه إن أراد المشاركة في نهائي بطولة يورو 2024 سيتعين عليه بذل المزيد من الجهد كما شدد على ثقته في مواطنه أنطوان جريزمان.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الفرنسي، أمام إسبانيا مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي يورو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال رابيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنتفاجأ إذا أخذنا في الاعتبار صفات جريزمان، وما فعله في كأس العالم الماضية، لقد كان واحد من أفضل اللاعبين بلا شك".

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وأضاف: "ربما جريزمان، في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته البدنية ولكننا نتوقع وننتظر منه الكثير لأنه سيكون قادرًا على فعل المزيد، يمكننا الفوز بدون جريزمان، فنحن لدينا فريق عظيم، ولكنه معه سيكون الأمر سهلًا إذا كان في قمة مستواه".

وتطرق لاعب يوفنتوس السابق، للحديث عن لامين يامال، نجم إسبانيا الشاب وقال: "يامال يتعامل مع الضغط بشكل جيد للغاية، لديه الكثير من الجودة إنه قادر على إظهار مستواه، سواء على مستوى الأندية في بطولة دولية كبرى".

وتابع: "من الصعب دائمًا الوصول إلى نصف النهائي، وكمنتخب فرنسا علينا أن نضغط عليه ونجعله لا يشعر بالراحة، ونظهر له أنه إن أراد اللعب في المباراة النهائية سيتعين عليه القيام بأكثر مما فعله طيلة البطولة".