نجم فالنسيا الجديد .. وقع على عقود مدى الحياة وغادر بعدها بعام للخصم

عام واحد فقط كان يكفي!

أعلن نادي فالنسيا عن التوقيع مع اللاعب خوسيه لويس فايا الشهير ببيبلو من صفوف ليفانتي الذي فشل في الصعود من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

جاء هذا الإعلان بعد عام واحد فقط من توقيع فايا على عقود لمدة عشر سنوات في صفوف ليفانتي، تم وصفها وقتها أنها عقود مدى الحياة.

وكان اللاعب قد جدد عقده مع ليفانتي في يونيو من العام الماضي بعد أيام من التأكد من هبوط ليفانتي للدرجة الأدنى.

واقترب ليفانتي للغاية من الصعود هذا الموسم مرة أخرى بعد احتلاله المركز الثالث، لكنه خسر في المباريات التأهيلية أمام ديبورتيفو ألافيس.

جدير بالذكر أن فالنسيا هو الخصم المباشر لليفانتي في المدينة، ونجح في ضم اللاعب مقابل حوالي خمسة ملايين يورو ولمدة خمس سنوات.