نجم غانا يتحدى نيمار: ليس أفضل مني!

موهبة أياكس يصرعلى مقارنة نفسه بنيمار

أكد الغاني محمد كودوس على أنه لا يوجد فرق بينه وبين البرازيلي نيمار، مدعيًا أن الميزة الوحيدة التي يتمتع بها البرازيلي عنه هي السيرة الذاتية والظهور الأكبر بعالم كرة القدم.

بعد التقاء اللاعبين بمباراة ودية قبل انطلاق مونديال قطر 2022 انتهت بهزيمة غانا، تحدث كودوس عقب المباراة عن نظيره البرازيلي.

وقلل صاحب الـ٢٢ عامًا من الضجة التي تحدث حول لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه سيصل لمستواه قريبًا.

وقال كودوس لصحيفة الجارديان:" إنه ليس أفضل مني، إنه مجرد لاعب رفيع المستوى مثل غيره".

وضاف عن اللقاء الودي الأخير بين المنتخبين:" كان كلًا منا يدافع عن بلاده، سأصل إلى مكانه قريبًا، ما يجعله أفضل مني فقط أنه حقق الكثير".

وعن احتمالية مواجهة غانا للبرازيل في كأس العالم قال كودوس:" من الممكن أن نلتقي أنا ونيمار مرة أخرى نعم، متأكد أنه سيستمتع به".

وتتواجد غانا في المجموعة الثامنة والبرازيل في المجموعة السابعة، وقد يتواجه كلًا من غانا ومنتخب السيليساو في دور الـ16 في حال عبور كلا المنتخبين من دور المجموعات.

ويريد أن يظهر محمد كودوس في مباريات كأس العالم عندما تبدأ غانا رحلتها في مواجهة البرتغال مساء الخميس.