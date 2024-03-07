"اللاعب تراجع عن قراره" .. الأهلي أقرب من أي وقت مضى لحسم صفقة عالمية

تحوّل مفاجئ في الصفقة..

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بات النادي الأهلي السعودي، أقرب من أي وقتٍ مضى، من حسم صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الأهلي عاد بين الكبار، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بعد عامٍ واحد في الدرجة الأولى؛ حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين "مبكرًا"، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "ilcorrieredellacitta"، يفكر تشيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي "جديًا"، في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن إيموبيلي، غيّر رأيه في الفترة الأخيرة، من البقاء في صفوف لاتسيو إلى الرحيل؛ بعد تعرضه لهجومٍ جماهيري عنيف مؤخرًا، عقب تراجع مستواه، وخاصة في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الوجهة الأبرز للمهاجم الإيطالي المخضرم، في الميركات الصيفي القادم، بعد الرحيل عن فريقه؛ خاصة أن النادي الأهلي، لا يزال مهتمًا جدًا بالتعاقد مع اللاعب.

جدير بالذكر أن تشيرو إيموبيلي البالغ من العمر 34 سنة، سجل 206 أهداف وصنع 54 آخرين، خلال 330 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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