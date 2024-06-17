نجم عالمي آخر في دوري روشن.. الكشف عن فريق لاعب برشلونة السابق الجديد!

ساعات على الإعلان الرسمي!

أكدت تقارير صحفية أن الدوري السعودي على وشك الحصول على نجم عالمي جديد في صفوفه، سبق له اللعب مع برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو"، الذي أكد أن اللاعب الجديد سيكون هو ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق.

وأوضحت التقارير أن اللاعب تواجد بالفعل في السعودية من أجل الاجتماع مع مسؤولي فريقه الجديد لحسم كافة تفاصيل انتقاله من صفوف الشارقة الإماراتي.

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وينتهي عقد بيانيتش مع الفريق الإماراتي في نهاية شهر يونيو الجاري، بعدما انضم لهم في 2022 قادمًا من برشلونة.

الفريق الجديد لبيانيتش سيكون الرائد، الذي تسير مفاوضاته معهم على ما يرام ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا بمجرد حسم كافة التفاصيل.