نجم ريال مدريد يُفاجئ الجميع: هدف لايبزيج الملغي كان سليمًا!

الهدف أثار جدلًا واسعًا

صب نجم وسط ريال مدريد المزيد من البنزين على النار فيما يخص الجدل المثار منذ مساء أمس حول هدف لايبزيج الملغي في مرمى ريال مدريد خلال مواجهة الطرفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

اللقاء انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف سجله إبراهيم دياز وسط حالة غضب شديدة من الإعلام والجمهور الألماني لاعتقادهم صحة الهدف الملغي لبنجامين سيسكو في الدقيقة الثانية من المباراة، والذي حسب رأيهم كان سيُغير كثيرًا من سيناريو الأحداث.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال كان قد أكد صحة قرار الحكم إلغاء الهدف لوجود لاعب من الفريق الألماني خلف حارس المرمى تداخل في اللعبة، لكن نجم الفريق، توني كروس، خالف مدربه ورأى أن الهدف كان صحيحًا وكان يجب احتسابه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال حسبما نقلت صحيفة ماركا "أعتقد أن الهدف كان صحيحًا، لقد ألغاه لوجود لاعب متسلل اعترض طريق حارس المرمى لكن الحارس لم يكن ليصل للكرة ولذا كان يجب احتساب الهدف. لا يُمكن أن تجادل في هذا الشأن".

قصة الهدف الملغي بدأت بتمريرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الحارس أندري لونين لخارج منطقة الجزاء ليُعيدها أحد اللاعبين لداخل المنطقة بتمريرة طولية وهنا صعد سيسكو فوق الجميع وسدد الكرة برأسه للمرمى الخالي من حارسه، وقد ألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بحجة وجود لاعب خلف الحارس المدريدي منعه من العودة للمرمى.