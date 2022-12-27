نجم ريال مدريد يساند النني ويؤكد: نحتاج الكثير من أمثاله في كرة القدم!

داني سيبايوس يشيد باحترافية وعقلية المصري محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي.

أشاد داني سيبايوس نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني بعقلية المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

النني شارك لثوانٍ معدودة قبل إطلاق صافرة نهاية مباراة آرسنال أمام وست هام يونايتد، والتي أقيمت مساء الإثنين في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز "الجانرز" بثلاثية مقابل هدف، حيث قرر ميكيل أرتيتا مدرب الفريق إقحام الدولي المصري بديلًا في الوقت بدل الضائع.

لكن سيبايوس، الذي زامل النني لمدة موسمين من يوليو 2019 وحتى يونيو 2021، حين لعب معارًا في آرسنال، قرر الإشادة بعقلية لاعب الوسط المصري.

سيبايوس وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، علق على مقطع فيديو نشره أحد الجماهير، يُظهر دخول النني القصير قبل صافرة نهاية المباراة.

وكتب سيبايوس: "محترف مذهل وزميل رائع، نحتاج إلى المزيد من أمثاله في كرة القدم، إنه لاعب فاخر في آرسنال".

يذكر أن النني يلعب في صفوف آرسنال منذ يناير 2016، منذ انتقاله إلى ملعب "الإمارات" قادمًا من بازل السويسري، وشارك منذ ذلك الوقت في 153 مباراة بقميص "الجانرز" في كافة البطولات.