نجم ريال مدريد: تثيرون الكثير من الضجة حول مبابي!

نجم ريال مدريد يدافع عن مبابي...

دافع أوريليان تشواميني، قائد منتخب فرنسا، ولاعب ريال مدريد، عن مواطنه كيليان مبابي، بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية، بسبب عدم مشاركته مع منتخب الديوك في فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر عدم ضم مبابي، لقائمة الديوك التي تشارك في فترة التوقف الدولي، بمباراتين أمام إسرائيل وبلجيكا، بسبب منحه فرصة أكبر للتعافي من إصابته التي لحقت به مع ريال مدريد.

وأثار كيليان مبابي، الجدل بعد ظهوره في أحد الملاهي الليلية في السويد، مساء فوز الديوك على إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

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وقال تشواميني، في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده القادمة: "بصراحة أعتقد أننا نثير ضجة كبيرة بشأن مبابي، لكل شخص الحق في التفكير وفعل ما يحلو له، ولكن في كل مرة يتعلق الأمر بمبابي، يكون كل شيء له أبعاد كبيرة".

وتابع: "أتيحت لنا فرصة التحدث معه قبل المباراة الماضية، لا يهم المكان الذي شاهد منه اللقاء، حب كيليان للمنتخب الفرنسي، لم يعد موضع شك، إنه دائمًا موجود من أجل المجموعة ولا نستطيع الانتظار حتى يعود".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، يستعد لمواجهة نظيره البلجيكي، مساء يوم غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب الملك بودوان.