تحدث كذلك عن علاقته بجود بيلينجهام

يؤمن فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، بأن كيليان مبابي سيكون له تأثيرًا هائلًا على الفريق الإسباني فور قدومه إلى سانتياجو برنابيو.

المهاجم الفرنسي أعلن رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد نهاية عقده، ليستقر على بداية رحلة جديدة مع ريال في صفقة انتقال حر.

ومن جانبه قال فالفيردي عن هذه الصفقة في مقابلة مع موقع "The Residency":"الأمر سيكون جنونيًا بعد قدوم مبابي، لدينا الآن أفضل فريق في العالم".

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وعن علاقته بجود بيلينجهام:"لو علمني بيلينجهام الإنجليزية، هل سأعلمه الإسبانية؟ ما زلت غير متأكد من كيفية التحدث معه، لكننا نفهم بعضنا بشكل جيد".

حصوله على الرقم 8 بعد اعتزال توني كروس:"الرقم 15 كان مهمًا لأنني فزت بالعديد من الألقاب معه، نفس الأمر للرقم 8 الذي سيحمل الكثير من الأهمية لأنه الإرث الذي تركه لي مثلي الأعلى وهو كروس".

وعن وعده بصبغ شعره باللون الأبيض بعد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا:"سأفعل ذلك بعد كوبا أمريكا، لم يكن لدي الوقت للقيام بالأمر بعد الانتهاء من دوري أبطال أوروبا، لأنني كنت أركز على معسكر منتخب بلادي في البطولة، وليس من الجدية أن أصبغ شعري في هذا التوقيت".

ويتواجد فالفيردي حاليًا بمعسكر أوروجواي لخوض كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلعب بلاده في دور المجموعات ضد كل من بنما وبوليفيا وأمريكا صاحبة الأرض والجمهور.