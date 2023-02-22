نجم ريال مدريد السابق يصدم جماهير الملكي: "كريم بنزيما لن يعود أبدًا لمستواه!"

وزميله في منتخب فرنسا يرد..

تحدث لاعب ريال مدريد الأسبق بريدراج مياتوفيتش عن عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى مستواه في الفترة الماضية مع ريال مدريد خصوصا بعد أن قاد الفريق الملكي إلى الفوز على ليفربول بخمسه أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مياتوفيتش لشبكه "كانال بلس" عن أن كريم بنزيما لن يعود أبدا لمستواه ما قبل حصوله على الكرة الذهبية.

وقال مياتوفيتش في حديثه: "حين تسيطر على الجائزة الفردية الأفضل في كرة القدم تشعر بأنك حققت كل شيء ووصلت إلى كل ما يمكن الوصول إليه ولذلك ترى أنه لا يمكنك تحقيق المزيد".

وأضاف: "نلحظ تغيرا في مستوى كريم بنزيما بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية ولا أعتقد أنه سيعود لمستواه قريبًا".

من جانبه دافع سمير نصري زميل بنزيما السابق في منتخب فرنسا عنه قائلا إنه يبلغ من العمر 35 عامًا ومن الطبيعي أن يصاب ببعض التغير في مستواه خصوصا بعد موسم كبير العام الماضي وسيعود إلى مستواه بشكل طبيعي للغاية وهو يقدم مستوى رائعًا في الوقت الراهن".