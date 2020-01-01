نجم ريال مدريد السابق: ميسي وقح واستفزازي مثل جوارديولا

نجم ليفربول وريال مدريد السابق يفتح النار على ميسي وجوارديولا من خلال تصريحات مفاجئة

تحدث حارس المرمى السابق لريال مدريد وليفربول دوديك عن ليونيل ميسي بشكل مفاجئ، حيث وصفه بالشخص الاستفزازي تمامًا كجوارديولا.

وجاء ذلك في كتابه مسار غير حقيقي الذي تحدث فيه عن العديد من الكواليس والأشياء التي حدثت في الغرف المغلقة أثناء مسيرته كحارس مرمى.

وقال دوديك إنه لا يمكن لأحد أن يتخيل شخصًا هادئًا وحسن المظهر مثل ليونيل ميسي من الممكن أن يتحدث بتلك الوقاحة التي تحدث بها مع سيرخيو راموس وبيبي.

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وأضاف: " دائمًا ما يكون للكلاسيكو نكهة خاصة جدًا، ولكن في الفترة التي تواجد فيها جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا على مقاعد البدلاء اختلفت الأمور"

وتابع بكلمات حادة للغاية: "ميسي وقح وكاذب واستفزازي ويخفي وجهًا غير تلك الذي يظهره، هو مثل برشلونة وجوارديولا، لقد كانوا أذكياء للغاية ولذلك وصلوا إلى الكمال الذي أغصب مورينيو"

وأردف: " أخبرته أننا نحترمهم كثيرًا، بينما لا يوجد احترام من جهتهم لنا، لا أحد يتخيل أن هذا الرجل الهادئ صاحب المظهر الجميل يمكن أن يتحدث بتلك الفظاظة التي تحدث بها مع راموس وبيبي"

وحول رونالدو قال: "رونالدو متغطرس ربما ولكنه رجل أصيل وحقيقي، وهو ما يراه الناس عنه حيث يتمحور حور ذاته ولكنه لا يخفي شيئًا"

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يذكر أن دوديك قد حقق أمجاده مع ليفربول والتي كان أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 2005، قبل أن يتحول إلى دكة بدلاء ريال مدريد.