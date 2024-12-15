نجم ريال مدريد السابق: أزمة واحدة تواجه أنشيلوتي.. وهذا ما نحتاجه في الميركاتو

ماذا قال مورينتس؟

تحدث فرناندو مورينتس، مهاجم ريال مدريد السابق، عن أزمة الفريق الملكي هذا الموسم، والذي عانى فيه على مستوى النتائج أكثر من مرة.

وقال مورينتس في تصريح لإذاعة "cope" الإسبانية: "الفريق تعادل مع رايو فاييكانو لأن لديه لاعبين في مراكز غير مناسبة مثل أوريلين تشواميني (في قلب الدفاع) وفيدي فالفيردي (في وسط الميدان)".

وأضاف: "أعتقد أن النتيجة كانت عادلة بالنظر إلى أداء الفريقين، لا أعرف ما إذا كان الحارس بإمكانه فعل شيء، لكني أعتقد أن خط الدفاع كان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل".

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وواصل: "المشكلة الرئيسية التي يواجهها ريال مدريد حاليًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، أن الفريق لديه لاعبون في مراكز غير مناسبة، أعتقد أن الدفاع هو ما يجب تعزيزه (في سوق الانتقالات)".

وختم: "أجد أنه من الصعب جدًا أن يفقد ريال مدريد نقاطًا وهو يسجل 3 أهداف، علينا أن نعمل بجد، وعندما يعمل كل شيء بشكل صحيح، سيكون الأمر أسهل".