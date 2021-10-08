نجم روما يتحدى مورينيو: سأتعاطى الكوكايين.. هل تسمعني جيدًا؟

فيديو مثير للجدل للغاية..

انتشر فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنجم روما نيكولا زاليفسكي وهو يهدد بتعاطي الكوكايين ويظهر في صورة سيئة للغاية.

الفيديو الذي انتشر عبر تطبيق إنستجرام حمل تواجد زاليفسكي رفقة أحد أصدقائه وهو زيب ديمبو، أحد مشاهير مدينة روما في غناء الراب.

مغني الراب الشهير قال مع صديقه لاعب روما في الفيديو "اليوم أقول لك الحقيقة، سوف نتعاطى الكوكايين!".

كما تابع"مورينيو، نحن اليوم سوف نتعاطى الكوكايين، نحن نفعل ذلك، أتفهم ذلك؟".

ثوان معدودة بعد نشر الفيديو وقام المغني بإزالته، لكن لسوء حظه كان هناك من قام بالتقاط فيديو له ونشره عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووفقًا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو، فإن مسؤولي روما قد وصل لهم هذا الفيديو، ولا يعرف إذا ما كانوا سيتخذون إجراءات صارمة ضده أم سيمر الأمر مرور الكرام.

زاليفسكي الشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وهذا الموسم شارك مع مورينيو فقط في مباراتين بالدوري الإيطالي.

ويبقى من المتوقع أن يتخذ جوزيه مورينيو قرارًا بغرامة كبيرة على لاعبه الشاب، أما إذا تأكد تعاطيه للكوكاكيين فقد يؤثر ذلك على مسيرته إجمالًا في كرة القدم.