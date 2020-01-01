نجم دينامو كييف يكشف دور سواريز في حصوله على قميص ميسي

العملية ميسي .. الحصول على قميص ليو رقم 10 ليس سهلًا

حصل كارلوس دي بينا نجم نادي دينامو كييف على القميص الخاص بنجم وقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي عقب نهاية الفريق الكتالوني أمام دينامو كييف.

برشلونة لعب أمس أمام دينامو كييف الأوكراني على ملعب كامب نو وانتهت المباراة بفوز للفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يخسر كل لاعبي دينامو كييف، حيث خرج كارلوس دي بينا فائزًا بعدما تواصل مع ليونيل ميسي ليمنحه القميص في نهاية المباراة.

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الحديث هنا عن كارلوس دي بينا الذي حصل على قميص ليو ميسي في نهاية المباراة لم يتوقف عند حصوله فقط على قميص البرغوث الأرجنتيني، حيث أجرى المهاجم الأوروجوياني مقابلة مع كادينا سير.

وخلال المقابلة كشف النجم الأوروجوياني ونجم دينامو كييف الأوكراني أن لويس سواريز مواطنه والصديق المقرب من ميسي هو الذي ساعده في الحصول على القميص رقم "10".

وقال: "لقد قمت بترتيبات مسبقة مع لويس سواريز، لقد تحدثت معه أكثر من مرة. كان لطيفًا جدًا وتحدث إلى ليو وأخبره عما أريد منه خلال المواجهة بيننا"

وأكد: :"ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم والأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، لقد كان الحدث خاصًا حيث أعطاني ميسي قميصه في غرفة خلع الملابس، وأعطيته قميصي".

وأضاف: "ميسي الآن هو القائد الوحيد لبرشلونة، والوحيد الذي عليه سحب الفريق إلى الأمام، وبالنسبة لي فالأمس واليوم وحتى يوم اعتزاله سيظل الأفضل".

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يذكر أن ليونيل ميسي قد واجه انتقادات خلال بداية الموسم الحالي بسبب أدائه الذي لم يصل إلى قمته بعد، وسط اتهامات باللعب دون دافع انتظارًا لموعد الرحيل بنهاية الموسم.