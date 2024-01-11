نجم جديد في تشيلسي على رادار أحد أندية دوري روشن السعودي

هل ينتقل لاعبًا آخر من تشيلسي إلى دوري روشن السعودي؟

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انضم أكثر من لاعب في صفوف تشيلسي إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن يبدو أن هناك لاعب جديد في صفوف "البلوز" يقترب من الانضمام إلى زملائه.

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وانضم من تشيلسي إلى أندية دوري روشن النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، ومواطنه خاليدو كوليبالي مدافع الهلال، بالإضافة إلى النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد.

وكشف الإعلامي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتفاق يراقب وضعية النجم الفرنسي مالانج سار مدافع تشيلسي.

وجاء نص تغريدة كونور كالآتي: "نادي الاتفاق يراقب وضع مدافع تشيلسي صاحب الـ24 عامًا مالانج سار، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

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ويمتلك نادي الاتفاق في صفوفه عددًا من النجوم الكبار، على رأسهم الإنجليزي جوردان هندرسون، والهولندي جيني فينالدوم.

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