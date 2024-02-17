نجم جديد سيرحل .. الكشف عن الرقم "الأسطوري" لقميص مبابي مع ريال مدريد

خطط واضحة لقدوم النجم الفرنسي

بدأت الاستعدادات في ريال مدريد على قدم وساق، لقدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى سانتياجو برنابيو، عقب الاتفاق على رحيله عن باريس سان جيرمان.

الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي بقراره النهائي دون وجود أي فرصة للتراجع، والجميع يتوقع أن يكون فريقه القادم هو ريال مدريد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سلطت الضوء على الرقم الذي سيرتديه مبابي مع ريال، وأكدت أنه سيكون رقم "10" الذي يمتلكه النجم الكرواتي وأسطورة النادي لوكا مودريتش.

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وأشارت إلى أن رحيل مودريتش الوشيك بعد انتهاء عقده في الصيف، يجعل هذا الرقم شاغرًا لمبابي من أجل الحصول عليه في حالة انتقاله للميرينجي، خاصة وأن النجم المخضرم ليس ضمن خطط النادي المستقبلية.

وأما بالنسبة للرقم 7 الذي يرتديه مبابي مع باريس حاليًا، فلن يتمكن من الحصول عليه لأنه يخص فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الذي لا يخطط للتخلي عنه.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن ريال قد يتخلى عن فينيسيوس أو مواطنه البرازيلي رودريجو الصيف القادم، لإفساح الطريق لقدوم مبابي لسانتياجو برنابيو.