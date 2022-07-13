نجم تشيلسي يُغلق الباب أمام ريال مدريد

ريال مدريد في رحلة للبحث عن بديل كارباخال

أكد ريس جيمس لاعب تشيلسي أنه لا يزال ملتزم ببقائه داخل قلعة ستامفورد بريدج لسنوات قادمة، بعد ارتباطه الفترة الماضية بالرحيل إلى خارج إنجلترا خاصة مع الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب من قبل ريال مدريد.

ريال مدريد كان ينظر لريس جيمس كبديل محتمل لدانييل كارباخال في الجبهة اليمنى خلال المستقبل.

وكشف موقع جول في وقت سابق أن ريال مدريد فتح خطوط التفاوض مع تشيلسي من أجل ضم الظهير الأيمن الشاب لكن النادي الإنجليزي كان متررد في فقدان اللاعب.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تحدث عن مستقبله مع البلوز خلال حوار صحفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ماذا قال ريس جيمس عن مستقبله في تشيلسي؟

جيمس موجود حاليًا في الولايات المتحدة مع زملائه الآخرين في النادي من أجل خوض الجولة التحضيرية مع تشيلسي قبل بداية الموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أغلق جميع الأبواب أمام احتمال الرحيل عن تشيلسي بسبب حبه الشديد للنادي.

وقال ريس جيمس لإذاعة "بي بي سي" عن ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد: "أود أن أفكر في مستقبلي مع تشيلسي لقد نشأت كمشجع للبلوز وصنعت إسمي مع النادي".

وأضاف: "أنا مشجع لتشيلسي هذا هو النادي الذي دعمته دائمًا وأنا ألعب مع فريقي المفضل الآن وأستمتع بذلك".

وأتم: "إنه وقت مثير ليس هناك الكثير من التغييرات من وجهة نظر اللاعبين أو الإدارة، ما زلت أريد الفوز في كل مسابقة وكل مباراة، لا يوجد سبب يمنعنا من القيام بذلك".

تمتع جيمس ببداية رائعة لموسم 2021-22، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي، كما ساعد البلوز في خوض تحدٍ قوي على اللقب قبل تعرضه للإصابة في أوتار الركبة جعلته يغيب عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.