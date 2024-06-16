نجم تشيكيا: الخوف من كريستيانو رونالدو؟ طوال مسيرتي أحب ميسي!

تصريحات قوية قبل مواجهة تشيكيا والبرتغال

تحدث نجم تشيكيا مويمير شيتيل في مؤتمر صحفي قبل لقاء بلاده ضد البرتغال لحساب جولة الأولى من يورو 2024، وخصيصاً مقابلة كريستيانو رونالدو.

ويلتقي البلدان لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضاً تركيا وجورجيا مساء الثلاثاء المقبل في مدينة لايبزيج.

وقال لاعب سلافيا براج: "البرتغال فريق حافل بالنجوم ويجب أن نحضر أنفسنا جيداً".

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وأتبع: "هل أخاف من مواجهة كريستيانو رونالدو؟ لقد كنت دائماً أحب ميسي طوال مسيرتي، ولكنه يملك مسيرة خارقة، من الأفضل على الإطلاق (رونالدو)".

وأضاف شيتيل: "أتطلع حقاً للمواجهة، وأتمنى في النهاية أن نترك لهم طعماً مراً في أفواه البرتغاليين".