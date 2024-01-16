نجم برشلونة ينفجر بسبب فينيسيوس: "إذا خاطبني هذا الطفل فسوف أخرسه!"

احتفل على طريقة رونالدو ولوح بالأهداف الأربعة التي سجلها ريال مدريد..

رغم الاحترام الكبير الذي أبداه كل من برشلونة وريال مدريد لبعضهما طيلة 90 دقيقة على أرض الميدان، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للاعب واحد فقط اعتاد أن يثير الجدل، وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس سجل ثلاثية تاريخية في شباك برشلونة قادت ريال مدريد لحصد لقب السوبر الإسباني عن استحقاق في المملكة العربية السعودية بعد انتهائها بشكل عام بفوز الملكي 4-1.

احتفل فينيسيوس بهدفه الأول على طريقة كريستيانو رونالدو، ودخل في مشادة مع دكة بدلاء برشلونة حين كان يشير إليهم بأربعة أصابع إلى أهداف ريال مدريد الأربعة في شباك إنياكي بينيا.

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الأمر مر مرور الكرام على كل لاعبي برشلونة إلا فيران توريس، الذي أبدى غضبه بشكل واضح كما نقلت عدسات شبكة "موفيستار" الإسبانية.

وأظهرت حركات شفاه توريس عصبيته وهو يقول: "إذا خاطبني هذا الشخص وقال أي شيء، أقسم أنني سأخرسه وأدمره.. طفل!".